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Vivienne Westwood オーブラインストーン　ネックレス
商品番号 L40587729020
商品名

Vivienne Westwood オーブラインストーン　ネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Viviennewestwoodオーブラインストーンペンタント　ネックレスヴィヴィアンロゴ、刻印あり【商品概要】カラー：シルバーサイズ：チェーンの長さ：約41cm〜45cmまで３段調整可能トップ　横約2.5センチ　縦約1.7センチあくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:無し箱、小布袋、英文字ケアカード箱などプラス1800円で付け致します。カラー···シルバー材質···真鍮
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