Vivienne Westwood オーブラインストーン　ネックレス

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Viviennewestwoodオーブラインストーンペンタント ネックレスヴィヴィアンロゴ、刻印あり【商品概要】カラー：シルバーサイズ：チェーンの長さ：約41cm〜45cmまで３段調整可能トップ 横約2.5センチ 縦約1.7センチあくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:無し箱、小布袋、英文字ケアカード箱などプラス1800円で付け致します。カラー···シルバー材質···真鍮