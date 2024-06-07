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Darts of TAUJAN タウジャン Gackt 指輪　美品　廃盤　希少
商品番号 F35362355216
商品名

Darts of TAUJAN タウジャン Gackt 指輪　美品　廃盤　希少
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装飾···オニキス材質···シルバーDartsofTAUJANのリングになりますサイズは内径16ミリ箱等の付属品はありません今ではなかなか手に入らない希少品です使用に伴う小さな傷はありますが目立つような傷はありません。美品だと思います。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいgacktガクト、taujanタウジャン、gigorジゴロウ、dartsoftaujanダーツオブタウジャン、dartsofgigorダーツオブジゴロウ、dartsofkarsherダーツオブカーサー、deafbreedデフブリード、DICKY\u0026GRANDMASTERディッキーアンドグランドマスター、MALICEMIZERマリスミゼル、神威学園、yoshikiヨシキ、hydeハイド、TORNADOMARTトルネードマート、Roenロエン、SHELLAC、julius、ブラッディマリー、オニキス好きな方是非！#ゆきさん♡プロフ見てね♫
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