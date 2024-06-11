【即日発送】Human made ヒューマンメイド バンクポーチ

1度袋から開けましたが未使用品です。公式オンラインにて購入しました。高さ:13.5幅:21コットンキャンバス地を用いた小型ポーチ。小物やパスポートなどを保管するのに最適な程よいサイズ感が特徴です。※値下げ不可※クレームやイメージ違い、サイズ違い等の返品、返金は行っておりません。#Humanmade#ヒューマンメイド#girlsdontcry#ガルドン#ポーチ#コインケース#小銭入れ#ストリート#jpthewavy



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