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ボッテガヴェネタ カードケース パスケース 名刺入れ コンパクト
商品番号 J18240285396
商品名

ボッテガヴェネタ カードケース パスケース 名刺入れ コンパクト
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタカードケースパスケース名刺入れコンパクトイントレチャートレザーブラウンブランドBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名カードケース商品番号-カラーブラウンサイズ横　11cm　縦　7.5cm　奥行　1cm　　素材レザー付属品-ランクABランクコメント外面：押し跡・薄スレ(小)　中面：薄スレ(小)管理番号0421-a5654s※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/reflector573364.html
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