ボッテガヴェネタ カードケース パスケース 名刺入れ コンパクト

ボッテガヴェネタカードケースパスケース名刺入れコンパクトイントレチャートレザーブラウンブランドBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名カードケース商品番号-カラーブラウンサイズ横 11cm 縦 7.5cm 奥行 1cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント外面：押し跡・薄スレ(小) 中面：薄スレ(小)管理番号0421-a5654s※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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