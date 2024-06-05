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VANJAC 中綿入り パーカー　タグ付き
商品番号 N96910821426
商品名

VANJAC 中綿入り パーカー　タグ付き
ブランド名 ヴァンヂャケット
特別価格 税込 11,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付き　ヴァンジャケット　キルティングパーカーです。カラー...ブラックジップ・ボタン...ジップアップフード...フードあり（取外し不可）サイズ　着丈約71cm　　　　身幅約66cm　　　　肩幅約46cm　　　　袖丈約63cm素材　　表面、中綿ポリエステル価格　　42,900円税込未使用品ですが、自宅保管品ですので完品を求める方はお控え願います。ジャンパー　フード付きパーカー
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