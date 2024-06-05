VANJAC 中綿入り パーカー　タグ付き

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商品詳細
新品タグ付き ヴァンジャケット キルティングパーカーです。カラー...ブラックジップ・ボタン...ジップアップフード...フードあり（取外し不可）サイズ 着丈約71cm 身幅約66cm 肩幅約46cm 袖丈約63cm素材 表面、中綿ポリエステル価格 42,900円税込未使用品ですが、自宅保管品ですので完品を求める方はお控え願います。ジャンパー フード付きパーカー
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