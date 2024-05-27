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NEWERA ニューエラ　LAC ロサンゼルス　クリッパーズ　7 3/8 旧ロゴ
商品番号 R11123605611
商品名

NEWERA ニューエラ　LAC ロサンゼルス　クリッパーズ　7 3/8 旧ロゴ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはNEWERAの59Fiftyとなります。LACの旧ロゴのデザインとなります。サイズは73/8となります。ベースカラーはブラックとなります。こちらは中古品ですが、着用は数回です。
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