VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット

アメリカで買い付けたインディアンジュエリーのバングルになります。全体的に褪色・小傷がございますが着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該バングルのみです。サイズ：手首周り16㎝でジャストサイズです。（多少の伸縮性はございます）素材・年代不明(刻印はございませんが、おそらくシルバー製で間違いございません)※ターコイズと記載しておりますが何の石が使われているかは不明です。作者名と製造番号が刻印されたインディアンジュエリーでございます。シンプルにターコイズのみでデザインされたバングルです。この機会にいかがでしょうか？



ヴィンテージ シルバー925 ターコイズ バングル 56g / Vintage ...



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