  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
商品番号 T30073941223
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

アメリカで買い付けたインディアンジュエリーのバングルになります。全体的に褪色・小傷がございますが着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該バングルのみです。サイズ：手首周り16㎝でジャストサイズです。（多少の伸縮性はございます）素材・年代不明(刻印はございませんが、おそらくシルバー製で間違いございません)※ターコイズと記載しておりますが何の石が使われているかは不明です。作者名と製造番号が刻印されたインディアンジュエリーでございます。シンプルにターコイズのみでデザインされたバングルです。この機会にいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/cotton327861.html
http://narcologia.ru/goods/composite606354.html
http://narcologia.ru/goods/cotton447061.html

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ヴィンテージ シルバー925 ターコイズ バングル 56g / Vintage ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ヴィンテージ シルバー925 ターコイズ バングル 56g / Vintage ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ヴィンテージ シルバー925 ターコイズ バングル 56g / Vintage ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
おまけ付】 VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ターコイズデザイン ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ビンテージ ターコイズブレスレット シルバー925 バングル-

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
メキシコ製 VINTAGE ターコイズ HEAVY バングル シルバー925-

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
VINTAGEヴィンテージ シルバー925 ターコイズ×コーラル×シェルバングル ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
古着屋購入 ターコイズ バングル ブレスレット シルバー925-

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ヴィンテージ シルバー925 ナバホ 20's～40's スワスティカ スタンプ ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
おまけ付】 VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ターコイズデザイン ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
古着屋購入 ターコイズ バングル ブレスレット シルバー925-

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
絶賛 VINTAGEヴィンテージシルバー925ターコイズデザインバングル ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
太陽 唐草模様 バングル 大きめ ターコイズ【受注製作】シルバー 925 ...

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ヴィンテージ シルバー925 ナバホ 20's～40's スワスティカ スタンプワーク ターコイズ バングル 11.3g / Vintage

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ターコイズバングル/ブレスレット
ヴィンテージ カフブレスレット ターコイズ シルバー925 アメリカ製-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru