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美品　PRADA プラダカードケース　名刺入れ　パスケース
商品番号 B34025960125
商品名

美品　PRADA プラダカードケース　名刺入れ　パスケース
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三越伊勢丹の銀座店で購入して、少しは使っていました。使用感があります。外側も内側も状態が綺麗です。本当の状態を伝えたいので、たくさん写真をアップしました。発送は専用の箱は大きくなるため、財布だけを送らせて頂きます。何か不明なところがあれば、聞いてください。中古品で素人の自宅管理に、ご理解できる方のみ、ノークレームノーリターンでお願いします。#名刺入れ#プラダ
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