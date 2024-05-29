美品　PRADA プラダカードケース　名刺入れ　パスケース

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商品詳細
三越伊勢丹の銀座店で購入して、少しは使っていました。使用感があります。外側も内側も状態が綺麗です。本当の状態を伝えたいので、たくさん写真をアップしました。発送は専用の箱は大きくなるため、財布だけを送らせて頂きます。何か不明なところがあれば、聞いてください。中古品で素人の自宅管理に、ご理解できる方のみ、ノークレームノーリターンでお願いします。#名刺入れ#プラダ
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