htc ロングウォレット

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商品詳細
カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革10年以上前に購入したhtcのロングウォレットです。傷などはそれなりにはありますが、まだまだ使用できます。付属品はありません。この状態でよろしければお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/unusable845574.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln557202.html
http://narcologia.ru/goods/plaque845407.html
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