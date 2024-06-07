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htc ロングウォレット
商品番号 A39045626087
商品名

htc ロングウォレット
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革10年以上前に購入したhtcのロングウォレットです。傷などはそれなりにはありますが、まだまだ使用できます。付属品はありません。この状態でよろしければお願いいたします。
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