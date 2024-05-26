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e135ネックレス メンズ ゴールド 18金 ブランド ステンレス
商品番号 K65918220863
商品名

e135ネックレス メンズ ゴールド 18金 ブランド ステンレス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【優れたスペードAデザイン】シンプルで着用しやすいデザイン、派手過ぎず、地味過ぎない、ちょうど良い存在感が魅力のペンダントトランプネックレスです。普段使いでもフォーマルでも大活躍する、人気のステンレスネックレスです。【ネックレス】素材:ステンレスジルコニア　かっこいいカードゲームトランプスペードAメンズネックレス　重量:28g　ペンダントサイズ：30mm　チェーン長さ：550mm
http://narcologia.ru/goods/flight607228.html
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