e135ネックレス メンズ ゴールド 18金 ブランド ステンレス

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商品詳細
【優れたスペードAデザイン】シンプルで着用しやすいデザイン、派手過ぎず、地味過ぎない、ちょうど良い存在感が魅力のペンダントトランプネックレスです。普段使いでもフォーマルでも大活躍する、人気のステンレスネックレスです。【ネックレス】素材:ステンレスジルコニア かっこいいカードゲームトランプスペードAメンズネックレス 重量:28g ペンダントサイズ：30mm チェーン長さ：550mm
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