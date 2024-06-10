メタルスラッグ ファーストミッション ネオジオポケット

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ネオジオポケット メタルスラッグ ファーストミッション起動確認済みです。起動確認しました本体は付属しません。説明書に折れあります。発送はプチプチで梱包し、封筒に入れゆうパケットポストより発送致します。中古品、上記内容をご了解して頂いた方のみご購入お願い致します。トラブル防止の為専用、お値引き、お取り置き、他商品との同梱発送は賜っておりません。ご了承下さい。