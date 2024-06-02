【1991年・希少本】世界の宮苑

定価：16,500円出版社：養賢堂著者：岡崎文彬発行年：1991年言語：日本語サイズ：262×190×32mmページ数：432ページハードカバーカラー116版，モノクロ521版による世界各国・各地域の王宮，宮殿，離宮等の宮苑を写真解説。表紙カバーに細かいヤブレがあります。表紙は経年なりに良好です。中面も良好な方だと思います。書き込みはありません。中古品にご理解ある方のみお願いいたします。細かいダメージは記載しきれない場合がございます。画像にて状態の判断をお願い致します。素人検品前提で購入検討ください。まとめ購入の際は、お値引き相談させていただきます。年代物の洋書（アート書籍・写真集・デザイン本）を多数扱っております。他のサイトでも扱っておりますので、出品を急に取りやめる場合がございます。こちらに興味ある方に安藤忠雄隈研吾藤森照信ルコルビュジエ丹下健三黒川紀章妹島和世伊東豊雄磯崎新フランクロイドライトガウディフランクゲーリーレンゾピアノバンクシージャンヌベール



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22. ヴェルサイユ宮苑 | 庭園探究講義録



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世界の宮苑 ☆取り寄せになります』岡崎文彬著 - 田舎の本屋さん



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