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Fender フェンダー　ジャパン　ビンテージ　80年代　ストラト ピックガード
商品番号 S93158674465
商品名

Fender フェンダー　ジャパン　ビンテージ　80年代　ストラト ピックガード
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 3,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代のフェンダージャパンのストラトのピックガードです。証明するものはないですが、当時買ったものに付いていたものです。その当時、フロイドローズに交換したことがあって、もしかするとブリッジ部分を広げたかもしれません。物差しを置いた写真を載せましたので、オリジナルと広さをお調べください。色は黒です。古いものですので傷はあります。シリーズ···Fenderタイプ···ストラトキャスタータイプ
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