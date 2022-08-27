Fender フェンダー　ジャパン　ビンテージ　80年代　ストラト ピックガード

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商品詳細
80年代のフェンダージャパンのストラトのピックガードです。証明するものはないですが、当時買ったものに付いていたものです。その当時、フロイドローズに交換したことがあって、もしかするとブリッジ部分を広げたかもしれません。物差しを置いた写真を載せましたので、オリジナルと広さをお調べください。色は黒です。古いものですので傷はあります。シリーズ···Fenderタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/scissoring491796.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford143073.html
http://narcologia.ru/goods/stage425197.html
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☆大人気商品☆ フェルナンデス リバイバル ストラトキャスター RST ...
ガッキコム】Fender Japan（2006年）
Fender フェンダー◆ Custom Shop Fat 50's Stratocaster 配線済みピックガード◆ ストラトキャスターギター用 Pre-Wired SSS 色:Tortoise Shell 11 Hole (0992340500) [並行輸入品]
フェンダージャパン ストラトキャスター ビンテージ smcint.com
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