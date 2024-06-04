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商品詳細
画像にあるカセット1個を出品します。整理中に出てきました、取扱説明書がありません。動作を確認する手段が無いので動作未確認です。状態は画像を参照して下さい、気になる点がありましたらコメントにてお知らせください。防水と耐衝撃に十分配慮した梱包をし、宅急便コンパクトで発送予定です。商品の性質上、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。サンソフトSUNSOFT
http://narcologia.ru/goods/competitive750481.html
http://narcologia.ru/goods/traverse395326.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring400596.html
FC ぴょこたんの大迷路 ソフトあり 取扱説明書無し 動作未確認 ファミコン
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