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FC　ぴょこたんの大迷路　ソフトあり　取扱説明書無し　動作未確認　ファミコン
商品番号 Y12209125888
商品名

FC　ぴょこたんの大迷路　ソフトあり　取扱説明書無し　動作未確認　ファミコン
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 15,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像にあるカセット1個を出品します。整理中に出てきました、取扱説明書がありません。動作を確認する手段が無いので動作未確認です。状態は画像を参照して下さい、気になる点がありましたらコメントにてお知らせください。防水と耐衝撃に十分配慮した梱包をし、宅急便コンパクトで発送予定です。商品の性質上、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。サンソフトSUNSOFT
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