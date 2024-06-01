スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ〈フォース・シーズン〉　コンプリート・ボック

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商品詳細
「スター・ウォーズ:クローン・ウォーズフォース・シーズンコンプリート・ボックス〈初回限定生産・3枚組〉」マット・ランター/ジェイムズ・アーノルド・テイラー定価:￥11238#マット・ランター#ジェイムズ・アーノルド・テイラー#CD・DVD『スター・ウォーズ』新3部作のエピソード2とエピソード3の間に起きた“クローン大戦”を、大迫力のCGで描いた長編アニメのフォース・シーズン。分離主義勢力と共和国との間で起きた戦いを軸に、さまざまな人間ドラマを描く。
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