ジャンク扱 台湾正規盤 おれは鉄平 1話～28話 アニメ DVD BOX

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⚠値下げ不可、⚠必ず以下の全説明文とプロフィールのご確認をお願いします。⭕リージョンコード、映像方式、国コードなどについての理解、知識のある方のみ、お取引をお願いいたします。（※理由については説明文『◆重要◆』部分に記載）また、該当の製品についての仕様はページの後半あたりに記載しております。）⭕タイトルに\"わけ有\"と記載のある商品につきましては、ダメージがある場合がございますので詳細は画像をご参照下さい。⭕他にも英語版などのアニメDVDブルーレイ出品してますので宜しくお願いします。↓#海外版アニメDVD5814#海外版アニメDVDブルーレイ5814【重要】※海外版のDVD、blu-rayなどの場合は、必ず購入前にリージョンコード、映像方式をご確認下さい。それらが日本国内の仕様と異なる場合、再生できない場合があります。①海外仕様Blu-rayの場合：***DVDなので省略***②海外仕様DVDの場合：リージョンフリープレーヤーなどが必要です。フリマアプリ、ネット通販などで約3000円～で売ってます。(※詳しくはネット等でリージョンコードなどでお調べ下さい。)＊素人ですので、誤字脱字などのミスなどがある場合がございます。そちらの点ご理解の程宜しくお願いします。■商品説明『台湾正規盤おれは鉄平1話～28話アニメDVDBOX』(※商品仕様の詳細は画像を参照下さい※)収録話数：1話～28話音声：日本語/中国語/台湾語字幕：中国語(※PCでの字幕OFF可能)リージョンコード：3映像方式：NTSC⭕ジャンク理由：外ケースに角折れ、スレ、凹み傷があり、裏面にキズ汚れ等ございます。また、通常再生できると思いますが、在庫処分品のため、全てのディスクの動作確認を行っておりませんので、そちらの点をご理解頂ける場合のみ、お取引をご検討下さい。⭕PCでの字幕OFFは可能です。テレビでは字幕メニューから選択できる場合はOFFできると思いますが、未確認となりますのでそちらの点を確認の上でご検討下さい。⭕中国語日本語の切り替えができますので語学学習勉強におすすめです。#おれは鉄平#ちばてつやちばてつ…