超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集　第5版

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商品詳細
超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集 第5版勉強のために使用しましたが、マーカー等の書き込みはありません。カバーに多少の擦れはあります。画像2枚目のように多少の使用感はありますが、ページに折れなどはなく比較的綺麗な状態と思われます。日本超音波医学会定価:￥8148#日本超音波医学会#本#自然／医療・薬学・健康#超音波検査#超音波検査士
http://narcologia.ru/goods/providence173094.html
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