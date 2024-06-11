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超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集　第5版
商品番号 A27253217896
商品名

超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集　第5版
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集　第5版勉強のために使用しましたが、マーカー等の書き込みはありません。カバーに多少の擦れはあります。画像2枚目のように多少の使用感はありますが、ページに折れなどはなく比較的綺麗な状態と思われます。日本超音波医学会定価:￥8148#日本超音波医学会#本#自然／医療・薬学・健康#超音波検査#超音波検査士
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