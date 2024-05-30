EQWEL ホームリスニング　CD みどり　1年分

年少クラスで使用していました。4月〜3月までの1年分です。車移動やおうち遊びにかけ流しをしてました。素人による検品の為、見落としもございます。子供が着用した中古品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



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