美少女戦士セーラームーン原画集 Vol.2 ドイツ語版

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商品詳細
多くの中からご覧頂き有難うございます。写真に写っているものを発送致します。■状態書き込みはありません。ドイツ語版です。若干の使用感はありますが、良好なコンディションです。防水の為、クリアパックに入れてから封筒に入れ発送になります。管理VB#rienaの本一覧 ↑出品している本の一覧です。まとめ買いでしたら多少お値引き致します。
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