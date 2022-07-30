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美少女戦士セーラームーン原画集 Vol.2 ドイツ語版
商品番号 I40027058829
商品名

美少女戦士セーラームーン原画集 Vol.2 ドイツ語版
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多くの中からご覧頂き有難うございます。写真に写っているものを発送致します。■状態書き込みはありません。ドイツ語版です。若干の使用感はありますが、良好なコンディションです。防水の為、クリアパックに入れてから封筒に入れ発送になります。管理VB#rienaの本一覧　↑出品している本の一覧です。まとめ買いでしたら多少お値引き致します。
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