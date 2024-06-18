DVD「マクロス7」全13巻

DVD「マクロス7」全13巻桜井智/菅原正志/アミノテツロ#桜井智#菅原正志#アミノテツロ#CD・DVD2294年にTBS系列全27局ネットで放映されたSFアニメーション。82年に放映され爆発的ヒットとなった『超時空要塞マクロス』の続編がDVD化。レンタルアップ商品です。視聴確認しております。発送は、ジャケットとディスク（不職布ケース付）です。24時間以内に発送します。匿名配送します。DVDハードケースは付属しません。除菌シートできれいに拭いていますが、細かいキズなど残っている場合があります。ご了承のうえ、ご検討よろしくお願いします。他にもDVD出品してます。↓からご覧いただけると幸いです。#clubclass出品