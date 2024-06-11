アウグスト・ザンダー写真集　肖像の彼方

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商品詳細
ポートレートで名高いAUGUSUTSANDERの写真集です。出版社：アルス・ニコライ出版 ワタリウム美術館サイズ：28.5cm×21.5cmページ：269pp非常に希少なテキストと写真点数も盛り沢山ですよ！
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