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アウグスト・ザンダー写真集　肖像の彼方
商品番号 U42876767258
商品名

アウグスト・ザンダー写真集　肖像の彼方
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポートレートで名高いAUGUSUTSANDERの写真集です。出版社：アルス・ニコライ出版　　　　ワタリウム美術館サイズ：28.5cm×21.5cmページ：269pp非常に希少なテキストと写真点数も盛り沢山ですよ！
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