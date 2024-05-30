

世界素描大系 全４巻セット-



世界素描大系 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計4冊 - 文学/小説



世界素描大系 講談社 美術 デッサン Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 素描集-eastgate.mk



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2023年最新】講談社 世界美術大系の人気アイテム - メルカリ



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世界素描大系』（講談社）4冊が入荷しました | Librairie Reliure



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定価128000円30年程前に新品で購入したものになります。状態はとても良い方かと思いますが、経年による紙の薄いシミ等はございます。かなり前のものであるということと、中古ということをご了承のうえご購入をお願い致します。経年以外ではⅡに横向きの傷がありました。(画像8参照)Ⅰ·····イタリア13世紀～19世紀Ⅱ·····ドイツ.フランドル.オランダ13世紀～19世紀Ⅲ·····フランス13世紀～1919年Ⅳ·····東洋.スペイン.イギリス.アメリカ現代袋に入れダンボールで発送致します。