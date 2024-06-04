Fernandes FR65Xボディ＋STJ-75ネック

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中古で購入したフェルナンデスのFR-65XのボディとSTJ-75のネックを組合せたギターです。※ボディ色がネイビーでネックはブラックです。ネックはポン付けできなかったためリペアショップで取付けてもらい、併せてネック調整とフレット摺合せを行っているので演奏面は問題ありません。個人の主観にはなりますが弾きやすいギターです。ほか・FR-65Xがカタログ掲載されているのは1990年の1年だけですので約30年ほど前のボディかと思います。ネックもほぼ同時期のSTJのものになります。・アームは社外品です。・とんでもない傷や打痕はありませんが、経年なりの小キズ、小さい打痕はあります。・ソフトケースは社外品が付きますが状態は良くありません。輸送用と割り切ってください。・ジャパンヴィンテージですとは言いませんがあの頃感はあるかと思います。以上、ご検討宜しくお願いします。