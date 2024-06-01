ちいかわ ハッピーバッグ 2023

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◆商品内容ちいかわハッピーバッグ2023◆商品状態新品未開封◆在庫1◆種類出品物一覧#ぬいぐるみ_ジャババ一覧#ちいかわ_ジャババ一覧◆梱包方法段ボール発送☆備考☆他キャラと同梱で微量ですが送料分値下げ致します。コンビニ・ATM支払いは基本不可です。(即日・翌日のみ)名前の通り値下げ不可です。詳しくはプロフィールをご覧ください。普通郵便での発送の場合GW,お盆,年末年始は到着が遅くなります。郵便局のホームページに書いてあるのでご覧になってください。※他サイトにも出品中のため突然削除する場合あり検索ちいかわセリフ付きマスコット4ぬいぐるみハチワレうさぎくりまんじゅうツツウラウラスポーツ刈りなハチワレ超BIGぬいぐるみハロウィンかぼちゃステッカーカニちゃん古本屋まじかるちいかわ