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ポケモンカード151 2BOX分未開封
商品番号 X99428256049
商品名

ポケモンカード151 2BOX分未開封
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK【商品内容】強化拡張パック　ポケモンカード1511BOX分（20パック）【商品説明】カードショップ、家電量販店等のパック制限の店で購入して集めた物になります。1BOX分（バラ合計20パック）になります。完全にランダムのため、中身・内容での評価の方はおやめ下さい。違反者に対しては運営への通報やブロック等を行います。トラブル防止のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。箱はつきません。【配送方法】発送方法は袋に入れて濡れ対策し、パックのみの発送予定です。パラダイムトリガーミモザ　ルギア　SASARポンチョ　ゴールデンボックス　ミライドン　ブラッキー　リザードン　クレイバースト　ナンジャモ　ミュウツーギラティナロストアビス　セレナ　マリィ　リーリエの全力　マオ　スイレン　PSA10　天空　151　エリカの招待　SSR　UR　フシギバナヒスイ　スイクン　ラティアス　ピカチュウイーブイヒーローズ　ニンフィア　ポケセン　ポケモンセンター　アルセウス　Switch有機ELレジエレキ　ビビ　パラレル　ハンコック　サボ　ペインプライド　マーマネ　カルネ　グルーシャ　ロー　頂上決戦ディズニー　ナギ　凪　潔世一ミライドン　石田彰　ラッシュシールド戦　フーディンブイズex　NAGABA　プロモミモザ　メロン　コライドン　シロナキハダ　ボスの指令　ハヤトイーブイヒーローズフュージョンアーツグレイシア　ナタネ　バオッキー　ちいかわ　ゼラオラ　セキ　チェレン　かがやく　コライドン　ボタン　仲間たちレアコレ4センチュリー　シークレット25thanniversarycollection　ステンレスVMAXクライマックス　再販　バトルVIPパスダークファンタズマ　シュリンク　海馬ポケモンgo増殖するG心変わりロストアビス　ブラックマジシャンガールオリジン　灰流うらら　マスカーニャパラダイムトリガー　BEAMSVSTARユニバース　コラボカイ　マリィ　ドラゴン　カミツレのきらめきsrVユニ　はちわれ　ナナミの手助け　サカキのカリスマあり　ポケセン　バキデッキシールドデッキケーススペシャルアートセット争奪戦
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