梱枝りこ ArtWorks キャンディーどろっぷす 限定版 直筆サイン入り

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梱枝りこArtWorksCANDYdropsキャンディーどろっぷす限定版です。●限定版仕様：特別カバー\u0026ラフ小冊子「lebourgeon#2」付き発売記念イベントで梱枝りこさんにサインを入れてもらいました。3枚目の画像左上の部分に当方のPNが入っています。クリスタルパックに入れて暗所で保管して出品前に撮影しました。#無人少女#学☆王#MagicalCharming!#さくらの雲＊スカアレットの恋#あまいろショコラータ#アメイジング・グレイス#つきツキ!#銃皇無尽のファフニール#リーディング・ブラッド#冰剣の魔術師が世界を統べる#ありすorありす