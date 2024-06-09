PS4本体/純正コントローラー2点/ソフト3本

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商品詳細
「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000A」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980・本体（ジェット・ブラック500GBCUH-2000A）・純正コントローラー 2点・コントローラー充電器 1点・電源ケーブル 1点・HDMIケーブル 1点・PS4ソフト 3点 ・デッドバイデイライト ・モンスターハンター:ワールド ・KINGDUMHEARTSⅢ＊外箱なし＊説明書なし＊画像にあるのものが全てとなります。＊初期化済＊動作確認済#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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