SEVENTEEN エスクプス　トレカ　24H

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24Hトレカコンプセット**************************************************•海外製品・素人管理ですので神経質な方は購入をお控えください。•そのままコメントなしでの購入可能です。•最低限の梱包はさせていただいております（厚紙補強、リフィル、防水加工）のでその他、梱包指定が細かくある方はコメントにてお願い致します。（硬質ケースご希望の方はトレカサイズで＋50円いただきます。）•その他質問ございましたらコメントにてお願い致します。*************************************************