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SEVENTEEN エスクプス　トレカ　24H
商品番号 T36914181178
商品名

SEVENTEEN エスクプス　トレカ　24H
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24Hトレカコンプセット**************************************************•海外製品・素人管理ですので神経質な方は購入をお控えください。•そのままコメントなしでの購入可能です。•最低限の梱包はさせていただいております（厚紙補強、リフィル、防水加工）のでその他、梱包指定が細かくある方はコメントにてお願い致します。（硬質ケースご希望の方はトレカサイズで＋50円いただきます。）•その他質問ございましたらコメントにてお願い致します。*************************************************
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