小動物外科専門誌　SURGEON 143 副腎疾患　【裁断済み】

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商品詳細
裁断済みの商品となります。裁断部に多少シワがありますが、スキャンは全く問題なく行えました。また、裁断済みのため全体的に状態が悪いとしていますが、ページに書き込みや欠落はありません。即購入していただいて構いません。
http://narcologia.ru/goods/voiceless245459.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric371945.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral113032.html
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