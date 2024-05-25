ヴィクトリアン百貨店カタログ 貴婦人 アンティークドレス♡広告 シアーズ 古書

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追加画像公開中です！イギリスのアンティーク百貨店カタログ復刻版です。たっぷり1282P収録しておりますのでジャンクジャーナルやデコパージュなどハンドメイド素材に如何でしょうか？カタログ自体も54年前のヴィンテージブックになりますので程よく朽ちています♡19世紀に軍の将校とその家族のための協同組合として始まったイギリスのデパートグループのカタログです。アーミーグッズや医療品なども収録していますが、エレガントなドレスやランジェリー、紳士、子供用の衣類やファッション小物、キッチン雑貨や食器、パフュームボトルやブラシなどのドレッシング小物、日用品、文房具、ジュエリー、インテリア、楽器、書籍、タバコ、スポーツ、アウトドア、工具、ガーデン用品などあらゆるジャンルの商品を収録しています。文字だけのページもございますが広告、カタログのページは900-1000ページ程収録しています。Yesterday'sShoppingArmyandNavyStoresCatalogue,1907縦25.8×横20.5×厚さ9cmハードカバー1969年1282ページ見返しにシミ、ヤケがございます。カバーに書店シール有り。その他、表紙に色褪せなど使用感や経年劣化がございますが50年以上前の古書にしては概ね良い状態です。大変申し訳ございませんがお値引き交渉、お取置きは不可でお願いいたします。victorianビクトリアンヴィクトリア時代ファッションプレートおすそ分けファイルスクラップブッキング寝子コレクションメルカリ専用出品クロモスクロモカードアドバタイジングadvertisingシアーズカタログSEARSROEBUCKSearsRoebuck\u0026Co.Godey'sLady'sBookHarper'sBazarDover紙モノ銅版画洋書(画像、文章の無断転載、コピペは禁止行為にあたります)