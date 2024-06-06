treasure アルバム まとめ売り

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商品詳細
CDは全て未再生です。アルバムの角が潰れてしまっているものもいくつかございます。当方イェダムペンな為デジパックは全てイェダムのものになっております。写真7枚目に関しましては両面テープで付けてから発送致します。付属品は写真8枚目からご覧下さい。元々付いていたポスター・歌詞カードも全てお付けします。ヨシとジュンギュのユニットトレカの裏面にインクが飛び散ったような初期難が見られます。また、ポストカードの裏側が黄ばんでるように見えます。全て海外製品のため初期難等見られる場合がございますのでご理解ある方のみご購入お願いします。その他質問等ございましたらコメントにてお知らせください！即購入○値下げ○
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