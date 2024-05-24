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F1書籍
商品番号 D33114067992
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F1書籍
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

当時プラモデルの資料用で買い集めたものです古いものですがダメージは少ないと思いますあくまで古本ですよろしくお願いします
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