

国産】 【希少本】31 SUBWAY DRAWINGS テキスト赤ver. アート/エンタメ ...



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希少本】31 SUBWAY DRAWINGS テキスト赤ver.-



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Keith Haring: 31 Subway Drawings



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Keith Haring: 31 Subway Drawings



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Keith Haring: 31 Subway Drawings | ON SUNDAYS powered by BASE



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31SUBWAYDRAWINGSbyKEITHHARINGキース・ヘリングのデビュー作「サブウェイ・ドローイング」の当時の写真を可能な限り集め、アーカイブとして纏めた一冊です。ニューヨークの地下鉄にボムされた31点のチョークによる作品、その作品が設置された地下鉄駅構内の写真、ジャン・ミッシェル・バスキアとの共作を収録。2012年にブルックリン美術館で開催された「KeithHaring:1978-1982」展に併せて刊行されたもの。こちらは表紙の\"KEITHHARING\"のテキストが【赤色】で、非常に希少性の高いものになります。（※長年絶版となっていて、2021年に再販されたものは、表紙の\"KEITHHARING\"のテキストが【黄色】です。）-----2012年刊行テキスト英語サイズ縦343×横239mmハードカバー64ページ-----#絶版#KEITHHARING#KEITH_HARING#キース・ヘリング#ARTBOOK#アートブック#美術書#芸術／一般#C_BOOKS#希少本【状態】カバー角に若干のダメージあり(画像7-8)。それ以外には目立った傷や汚れ等はなく、中のページはキレイです。一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。気になる方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。