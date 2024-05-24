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【希少本】31 SUBWAY DRAWINGS テキスト赤ver.
商品番号 E92935751919
商品名

【希少本】31 SUBWAY DRAWINGS テキスト赤ver.
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

31SUBWAYDRAWINGSbyKEITHHARINGキース・ヘリングのデビュー作「サブウェイ・ドローイング」の当時の写真を可能な限り集め、アーカイブとして纏めた一冊です。ニューヨークの地下鉄にボムされた31点のチョークによる作品、その作品が設置された地下鉄駅構内の写真、ジャン・ミッシェル・バスキアとの共作を収録。2012年にブルックリン美術館で開催された「KeithHaring:1978-1982」展に併せて刊行されたもの。こちらは表紙の\"KEITHHARING\"のテキストが【赤色】で、非常に希少性の高いものになります。（※長年絶版となっていて、2021年に再販されたものは、表紙の\"KEITHHARING\"のテキストが【黄色】です。）-----2012年刊行テキスト英語サイズ縦343×横239mmハードカバー64ページ-----#絶版#KEITHHARING#KEITH_HARING#キース・ヘリング#ARTBOOK#アートブック#美術書#芸術／一般#C_BOOKS#希少本【状態】カバー角に若干のダメージあり(画像7-8)。それ以外には目立った傷や汚れ等はなく、中のページはキレイです。一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。気になる方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering587179.html
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