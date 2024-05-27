新品未開封 ソードアートオンライン ラストリコレクション SAO 初回生産限定版



初回生産限定版 ソードアート・オンライン ラスト リコレクション Last Recollection Edition 【PS4ゲームソフト】【sof001】



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ソードアートオンラインラストリコレクション初回生産限定版新品未開封品のお譲りです。画像二枚目記載のお品物が中に入っています。・abec氏描き下ろしキービジュアル限定収納BOX・ソードアートオンラインLastRecollectionゲーム本編(PS5)(限定パッケージ)・2枚組CD収納用スペシャルケース・オリジナルサウンドトラックCD・オリジナルドラマCD・特別小冊子(電撃NerveGearVol.7)・abec氏描き下ろしキービジュアルアクリルボード以上が含まれています。(未開封の為初期不良等の責任は負いかねます)また、早期購入特典のプレミアパス／プレミアパス購入特典歴代SAOゲームシリーズバトルBGMパックが入手できるプロダクトコードもご一緒にお付けします。おまけで、SAOゲームシリーズ歴代ロゴダイカットステッカーセットも同封いたします。限定版のレア商品の上全て新品未開封ですので美品です。写真三枚目のキリトデザインの箱にお入れして、プチプチ梱包＋水濡れ防止を施した上、発送予定です。(保証や追跡などご希望の場合は事前にお申し付けください)購入前にプロフィール一読をお願いいたします。お値段交渉可能ですが、即購入の方を優先致します。#ソードアートオンライン#SAO#ラストリコレクション#ラスリコ#ラスコレ#キリト#アスナ#リーファ#リズベット#シリカ#ユージオ#アリス#ユウキ#シノン#ゲームプロジェクト#ストレア#イツキ#ツェリスカ#レイン#イーディス#メディナ#クレハ#セブン#プレミア#ティア#ライラ#コハル#フィリア#ロニエ#ティーゼ#カーディナル#ベルクーリ#シェータ#エルドリエ#デュソルバート#ファナティオ#レンリ#ソルティリーナ#ドロシー#ユナ#エイジ#ログ#アルゴ#ミト#初回生産限定版#アニメグッズ#電撃文庫#