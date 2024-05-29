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ヤナギサワ純正 バリトンサックス ケース YANAGISAWA
商品番号 O42449079560
商品名

ヤナギサワ純正 バリトンサックス ケース YANAGISAWA
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 21,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤナギサワ純正バリトンサックスケースを出品します。現在は別のケースを使用しており、またクローゼットのスペースひっ迫している為出品します。B-WO20を購入時に付いて来たヤナギサワ純正のケースになりますので、とても強固で安全に運ぶことが可能なうえ、背負うことも可能です。純正が故に強固で安心ですがその分重さもあります。基本的にはバリトンサックス購入時のみに付属される非売品になるかと思います。複数回持ち運びをしましたので複数箇所で軽めの傷はありますが比較的美品かと思いますが、新品同様をご希望の方は購入をお控えいただき、写真でご判断いただき、納得いただけましたらノークレームノーリターンで購入いただけると幸いです。ケースに入るかなどフィッティングに関しましては当方ではお答え出来かねますのでご自身で判断いだだければ幸いです。「専用」等は致しませんが、非常に大きいものになりますので配送の手間等を考え埼玉県さいたま市周辺まで取りに来られる方でしたら3000円引き致しますので、購入前に教えていただければお値引して変更致します。以上です。ご検討の程よろしくお願い致します。種類...サックスアクセサリー・パーツ...ケース
http://narcologia.ru/goods/financier972860.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation452121.html
http://narcologia.ru/goods/injure500067.html
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