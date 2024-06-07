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超人気DSソフト ６本セット
商品番号 F12574061220
商品名

超人気DSソフト ６本セット
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 6,958 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超人気DSソフトの６本セットになります。バラ売り・値下げは不可とします。☆　ドラゴンクエストIV導かれし者たち☆　ドラゴンクエストV天空の花嫁☆　ドラゴンクエストVI幻の大地☆　ドラゴンクエストIX星空の守り人☆　ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2プロフェッショナル☆　クロノ・トリガー全てのソフトの取説は使用感がなく綺麗です。２台の３DSで起動確認済です。神経質な方はご遠慮ください。厚みがギリギリなので防水対策のみをして隙間にぷちぷちを埋めてコンパクトに入れて発送します。
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