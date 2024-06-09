ニンテンドー wii 本体 ブラック リモコン2個 ヌンチャク1個

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商品詳細
⚠️他サイトにも出品中なので、ご購入前に必ずコメントをお願いいたします。あまり使っていないのでキズ等も少なくキレイだと思います。動作確認済みで、問題なくゲーム出来ました。【セット内容】＊wii本体＊本体専用スタンド＊スタンド補助プレート＊wii専用ACアダプタ＊wii専用AVケーブル＊リモコン2個(ストラップ、カバー付き)＊ヌンチャク(未使用)＊センサーバー(両面テープ未使用)＊センサーバースタンド(両面テープ未使用)＊取扱説明書箱はないので、しっかりと防水、プチプチ等で保護をして梱包し発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/rouge345310.html
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