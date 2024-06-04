NINTENDO SWITCH カセット付き

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。本体外装やJOY-CONに若干の傷はありますが、ほとんど目立ちません。カセットとして大乱闘スマッシュブラザーズもお付け致します。動作確認済液晶にガラスフィルムを貼っておりました。液晶に傷は無いと思います。即購入可、バラ売り不可中古品になりますので几帳面な方のご購入は控えて頂きますよう、お願い致します。任天堂SwitchスイッチジョイコンNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ
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