M3845●江戸明治和本等＞〈真艸音訓〉言語千字文（原装・極美本）往来物



M3845○江戸明治和本等＞〈真艸音訓〉言語千字文（原装・極美本）往来 ...



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M2854○江戸明治和本○本朝千字文〈傍注〉（安永板）稀書往来物 ...



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和本江戸弘化4年（1847）往来物書道書体「五体千字文」全1冊/山城屋 ...



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庭訓往来[写本] | 往来物・和算書 | 国立教育政策研究所教育図書館貴重 ...

●江戸明治和本●〈真艸音訓〉言語千字文（原装・極美本）【判型】半紙本1冊。縦222粍。【作者】西川祐春画。【年代等】安政4年春刊。［京都］天王寺屋市良兵衛（葛西水玉堂）ほか板。【備考】分類「往来物」。『〈真艸音訓〉言語千字文』は、主に心理や行為など人間の営為に関する基本的な語句を集め、漢字4字1句、全250句1000字の『千字文』形式で綴った往来。要するに『節用集』の部分けの一つ、「言語」門に相当する語彙を集録した点に特色があり、それ以外の分野（例えば乾坤・時候・官位・衣食・気形・草木・器財など）の語彙をほとんど含まないのが特色。「勧善懲悪、由所大低、新好著明、経礑忘」と筆を起こし、「沽券印可、習気荘厳、重頭方寸、平伏誕生」と結ぶ本文中に2字ないし4字の熟語を前後の脈落なしに列挙する。なお、本文は行書・大字と楷書・小字の二体を半丁にそれぞれ4行で記し、音訓（両点）を施す。巻頭に王羲之・藤原行成の故事と挿絵を掲げる。★原装・題簽付・極美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。