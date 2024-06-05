江戸千家 基本の点前 ＋ 江戸千家入門 2冊セット

・天にシールの貼ってあるページが合計で14ページ程あります。(画像3.4枚目参照)・マーカーでの線引きが「江戸千家入門」は17ページ程で、「江戸千家基本の点前」は47ページ程あります。(多少の誤差はご了承下さいませ)・その他画像のように、ダメージや折れ等の使用感はありますが、読む分には全く問題のないコンディションです。「江戸千家入門:客作法・略盆・立礼」川上閑雪定価:￥1942#川上閑雪#川上_閑雪#本#生活／諸芸・娯楽「江戸千家基本の点前:割りげいこ・薄茶・濃茶・炭」川上閑雪定価:￥2800#川上閑雪#川上_閑雪#本#生活／諸芸・娯楽



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