(レア)映画パンフレット　「日曜日には鼠を殺せ」　グレゴリー・ペック

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ご覧頂きまして有難うございます。父が購入してから自宅保管されていた映画パンフレットです。他の出品物との映画パンフレットのまとめ買い大歓迎です。「日曜日には鼠を殺せ」※見開きタイプです。※表紙には経年による傷みがいくつか見られます。(写真3,4枚目参照)※裏表紙に若干の折れがあります。(写真6枚目参照)管理番号2220サイズ:A4とても古いパンフレットですので表紙や裏表紙・中ページには経年保管によるヤケや傷み、汚れ、シミなどがあります。パンフレットの状態に関するコメントは出品者個人によるものです。父が何十年も前に購入したモノですし、個人保管ですので完品を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。あくまでも中古パンフレットであることをご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。何か気になる点などはご購入前にコメント下さい。注)他の出品物と同梱出来る場合もありますので、事前にご相談下さいませ。#映画パンフレット#映画パンフ#グレゴリーペック#フレッドジンネマン