安達直次作品集　限定300部の62　東京友禅界の先駆者

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商品詳細
安達直次作品集 限定300部の62昭４７年発行光琳社出版、定価２万円、ケースいり函はヤケ、破れ、汚れ有ります。本はしみ、経年並やけ、、少しの擦れと痛みありますが良い状態です。↓他の本_漫画の出品はこちら#masa56の本_漫画#キモノ作りの道具安達直次1897－1977 昭和時代の染色家。明治30年11月30日生まれ。桜井霞洞(かどう)にまなぶ。昭和22年日本染織美術協会理事。31年日本伝統工芸会正会員,36年新協美術協会審査員。東京友禅界の長老として活躍した。昭和52年7月20日死去。79歳。東京出身。#安達直次#東京友禅
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