フォトダイアリー 蓮佛美沙子 With 映画「転校生 さよならあなた」［本」①

【本】（20000）［255］『フォトダイアリー蓮佛美沙子With映画「転校生さよならあなた」［本」』➖➖➖➖➖【状態】個人保有の本です。表紙にスレにあるかと思いますが、全体的に状態は良いです。➖➖➖➖➖【内容】女優・蓮佛美沙子の写真集『フォトダイアリー蓮佛美沙子With映画「転校生さよならあなた」』です。・本・帯 ➖➖➖➖➖ご興味を持っていただけた方は、コメントお待ちしております。➖➖➖➖➖#蓮佛美沙子_mo←（現在出品している蓮佛美沙子関連商品）➖➖➖➖➖フォトダイアリー蓮佛美沙子With映画「転校生さよならあなた」［本」①