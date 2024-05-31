

【大会優勝構築】ミュウツーV-UNION 【大会優勝構築】ミュウツーV-UNION



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こちら最新環境の大会で優勝したミュウツーV-UNIONを主軸とした構築済みデッキになります！シングルで買い揃えるより安くなっています！ご希望の方は➕500円で透明スリーブからハイパーマットスリーブ（白）に変更いたしますのでお気軽にコメント下さい。【注意事項】・取り置き、専用、バラ売りは不可です。・カードは一律プレイ用になります。在庫の状況で表示されているレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合がありますが効果は同じで大会などのプレイに支障はございません。問題なく現環境でも使用可能ですのでご安心ください。#イーブイヒーローズ#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#SV#クレイバースト#スノーハザード#トリプレットビート#151#黒炎の支配者#レイジングサーフ