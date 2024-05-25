サムライスピリッツシリーズは説明書ありません全部で２６枚です帯有り無しあります写真が全てです全て動作確認済です起動しないものはありませんでした各ディスク、ジャケット全体にキズ汚れあります古いものですので飛ぶ場合があるかもしれませんディスクのキズに御理解できる方のみ購入下さいプラスチックケースはありません写真のまま再度動作確認して発送致します



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