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- 美品 掛け軸 四季十二ヶ月 1～4月4本セット 紅白梅 立雛 桜 游鯉 縁起物
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商品詳細
サイズ185×53センチ絹本紙箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。１月田中康浩作梅に鶯図２月高木春石作雛人形図３月川田雲鳳作桜図４月尾崎春秋作双鯉図インテリア和室床の間茶掛けさくら年中掛け絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...その他
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