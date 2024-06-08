新品　全集浮世絵版画8冊セット　集英社版

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全集浮世絵版画 集英社 全８巻 - アート/エンタメ



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浮世絵版画 集英社

ご覧いただき、ありがとうございます。プロフィールを一読してお進み下さい。コメント中でも購入者したい方優先です。★コチラのお品は日曜日発送です★箱から出しましたばかりで本棚には飾っていません。冊子保護の紙とダンボールカバーも8冊分全て御座います。お写真を参考になさって下さい。新品の本ですが保管が長いので通常の新品とは異なります。ダンボールから開けたばかりですが経年の中表紙に薄い薄い染みがある様にみえます。(目を凝らさないと分からないくらいの感じです)新品未使用ですが長期保存の書籍です。気になる方はお控え下さい。★中身の版画は綺麗な状態ですが少しでも気になる方や神経質な方は購入をお控えください。「イ」「ロ」のダンボール箱2個組み。8冊セット。歌麿 北斎 廣重 富豪36景 清長 春信 東海道五十三次 寫樂購入時の箱毎送ります。大変重いので宅配業者さんの都合で発送します。ご理解いただける方お願い致します。バラ売り不可。ごめんなさい。#春信#寫樂#廣重#歌麿#清長#北齋#冨嶽三十六景#東海道五拾三次#版画#日本土産#土産#日本画#アンティーク#レトロ#浮世絵#葛飾北斎#版画#諸国名橋奇覧#千絵の海#近江八景#江戸近郊八景#歌川広重#utagawa#hiroshige#katsushika#hokusai#複製#復刻木版画#集英社#大正ロマン#ほるぷ #明治#大正#美術品#アート#趣味#骨董品#古美術#集英社版#集英社#ほるぷ#歌舞伎#昭和レトロ #大正 #大正ロマン #明治