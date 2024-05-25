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BLEACH 小説版 6冊セット 久保帯人
商品番号 Y89415086953
商品名

BLEACH 小説版 6冊セット 久保帯人
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,903 円
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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます☆【特記事項】小説版6冊セットTheDeathSaveTheStrawberryCan'tFearYourOwnWorld全3巻SpiritsAreForeverWithYou全2巻【宣伝】その他にもたくさん漫画など出品しています！まとめ買い値引きも可能ですのでお気軽にご相談ください(^^)→#ハーリーブックス【備考】・基本的に古本購入品です。・バラ売り、大幅な値下げは対応できません。・写真に写っているものが全てとなります。・帯等の付属品は写真にてご判断をお願いいたします。・レンタル落ち、ネカフェ商品ではありません。・値札シールは除去済みです。・カバーはアルコールにて簡易クリーニング済みです。ただし、材質によってはできない場合もございます。(紙等)・古本の為、基本的にヤケ・スレ等ございます。特筆してコンディションが良い場合は、その旨追記します。・全体的なチェックはしておりますが、1ページずつ詳細な確認まではできておりません。素人検品の為、見落としもございます。・当方、ペットなし、喫煙者なしです。・古本購入品につき、前所有者に喫煙者やペットを飼われている方もいる可能性はございます。・古本の為、美品をお求めの方は購入はお控えください。【出品者より】・ご購入にあたってコメントは特に必要ありません。・価格は定期的に見直しておりますので、大幅な価格交渉はお受けしておりません。・専用ページは作成しません。交渉中でも先に購入手続きされた方とのお取引きとなります。ご理解ください。・全てOPP袋に入れて、丁寧に梱包して発送いたします。・ご不明点等は購入前にお問い合わせください。あくまで古本ですので、ご理解頂ける方のみ、ご検討をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite393154.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford278473.html
http://narcologia.ru/goods/reflector255464.html
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