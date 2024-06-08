switch 本体　スウィッチ

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAA内容⚪︎NintendoSwitch本体⚪︎searchJoy-Con（L）⚪︎searchJoy-Con（R）⚪︎NintendoSwitchドック⚪︎Joy-Conグリップ⚪︎NintendoSwitchACアダプター⚪︎Joy-Conストラップ⚪︎ハイスピードHDMIケーブル⚪︎セーフティーガイド動作確認済み2023年1月購入の本体です。状態は良好です。ガラスフィルム貼ったままです。初期化して発送します#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other
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