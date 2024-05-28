アーマードコア6 コレクターズエディション PS4版

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商品詳細
ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディションPS4版特典■ICカードステッカー（楽天ブックス限定特典）■【数量限定初回同梱特典】MELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」同梱物・「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフト・AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）・アートブック（ハードカバー仕様/48P）・デジタルサウンドトラック・スチールブック・ロゴピンズセット・オリジナルステッカーセット■次世代家庭用ゲーム機版へのアップグレード対応PlayStation4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation5版へのアップグレードが可能です。（パッケージ版を購入された方は、PS5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります）新品・未開封即購入OKです。すり替え防止の為、返品・交換不可です。大人気新商品の為、お値下げコメント不可でお願い致します。#アーマード6#アーマードコア6#ARMORED
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